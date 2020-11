«In accordo con l'assessore alla Pubblica Istruzione, ho disposto che da lunedì 30 novembre potranno riprendere a Pozzuoli le attività educative in presenza nelle scuole materne e primarie, dalla prima alla quinta classe, e nelle prime classi delle scuole secondarie di primo grado. Il ritorno in classe sarà consentito salvo ulteriori o diversi provvedimenti adottati dal governo o dalla Regione Campania».

Lo dichiara il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia in considerazione delle disposizioni regionali e nazionali attualmente in vigore, che permettono la ripresa delle attività didattiche in presenze per materne, elementari e prime medie a partire dal 30 novembre prossimo.