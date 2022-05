Oltre 80 tra specialisti e specializzandi in anestesia e rianimazione saranno assunti dalla Asl Napoli 1 Centro. È l'esito del concorso pubblico per titoli ed esami a tempo indeterminato per 20 posti di dirigente medico di Anestesia e Rianimazione bandito dalla Asl Napoli 1, competente sul territorio del comune di Napoli e dell'isola di Capri. Sono 28 gli specialisti e 57 gli specializzandi, per un totale di 85 unità, che saranno convocati martedì 31 maggio alle ore 10 all'Ospedale del Mare per gli adempimenti di assunzione.