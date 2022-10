GRAGNANO. File di giorni e qualcuno costretto anche a tornare per settimane allo sportello dell’esenzione ticket sanitaria a Gragnano (ma il caos è analogo anche agli uffici di Castellammare di Stabia) dell’Asl Napoli 3 Sud. I rinnovi sono diventati un vero dramma per i pazienti – tutti con patologie gravi – costretti a presentarsi alle 5 del mattino per riuscire ad essere inseriti nel numero ridotto di utenti che la sola e unica impiegata può riuscire a ricevere. Per ciascuno ci sono spiegazioni da ricevere e da dare e in molti scoprono, dopo una mattinata in coda, di dover presentare altre dichiarazioni e altri moduli presso differenti sportelli. La gente è esasperata e si rischiano ogni giorno malori e disordini.