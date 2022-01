L'Asl Napoli 2 Nord è «disponibile ad avviare un secondo hub sul territorio di Giugliano" quando sarà "definita una soluzione logistica e organizzativa idonea». Lo fa sapere l'Azienda sanitaria, competente su 32 comuni della provincia di Napoli, «in merito alle notizie emerse da alcuni organi di stampa circa l'indisponibilità che questa Asl avrebbe manifestato sull'apertura del secondo hub vaccinale a Giugliano, in aggiunta a quello di Lago Patria attualmente in funzione».

Questa la ricostruzione dei fatti fornita dall'Asl: «In data 14 gennaio, l'Azienda sanitaria comunicava al Comune di Giugliano l'impossibilità di utilizzare la palestra della scuola Rita Levi Montalcini in via Antica Giardini, in quanto mancante dei servizi essenziali (bagni, ambienti per la custodia dei farmaci, riscaldamento, antifurto). Nella medesima nota l'Azienda ribadiva la disponibilità ad avviare un secondo hub sul territorio di Giugliano non appena si fosse definita una soluzione logistica ed organizzativa idonea».

L'Asl Napoli 2 Nord ricorda che «attualmente lavora su 21 hub vaccinali. Nell'area del Giuglianese sono collocati i seguenti hub vaccinali: VIII Circolo Didattico in via Signorelli a Lago Patria, Giugliano; tendostruttura di Villaricca in via Napoli; palestra del Liceo Cartesio a Villaricca (per le vaccinazioni pediatriche); palestra del liceo Segrè a Mugnano.