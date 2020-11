Rapina a un furgone portavalori a Casandrino. La rapina è avvenuta questa mattina intorno alle 12, nei pressi del supermercato Lidl in via Paolo Borsellino. Quattro rapinatori a bordo di un'auto, armati e con volto coperto, hanno costretto una delle guardie giurate a consegnare la pistola e sono riusciti a portare via un plico contenente l'incasso del supermercato appena prelevato, ancora da quantificare. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo operativo di Giugliano in Campania per i rilievi.