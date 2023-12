Lungo l’Asse Mediano (SS162NC) è provvisoriamente interdetto un tratto tra il km 1,000 ed il km 0,300, in direzione di Lago Patria, nel territorio comunale di Giugliano in Campania a causa di due sinistri stradali.

Per cause in corso di accertamento, il primo sinistro (al km 0,300) ha coinvolto un’autovettura ed un mezzo d’opera impegnato nelle operazioni di sfalcio del verde, senza far registrare feriti; il secondo sinistro (al km 0,990), invece, un tamponamento, ha coinvolto tre veicoli, provocando il ferimento di due persone.

Al momento il traffico veicolare in direzione Lago Patria viene deviato lungo l’attigua strada provinciale 1.

Il personale di Anas, delle Forze dell’Ordine è sul posto per la gestione della viabilità e per consentire il ripristino della regolare circolazione nel piu’ breve tempo possibile.