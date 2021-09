NAPOLI. Assedio senza sosta ai reduci del clan Lo Russo di Miano. Dopo i recenti arresti per racket, gli uomini in divisa hanno messo a segno un’altra cattura di spessore. In manette, intercettati nel corso di un’operazione antidroga partita da Scampia e terminata a Giugliano, sono finiti i rampolli Antonio Scognamiglio e Salvatore Pesacane, figli dell’emergente capozona Pasquale e, soprattutto, nipoti del defunto ras Salvatore “Totoriello”, assassinato nel tremendo agguato di camorra che nel 2011 costò la vita a lui e al suo guardaspalle Salvatore Paolillo.