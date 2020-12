È bastata una domenica di shopping con code davanti a ristoranti e bar un po' in tutta Italia, complice il bel tempo e l'ingresso di Lombardia, Piemonte, Calabria e Basilicata in zona gialla, per far tornare lo spettro di nuove restrizioni. Ma non solo a Milano e a Torino, anche a Roma e in altre città le strade dello shopping e non solo si sono riempite. Anche Napoli non è stata da meno: le vie dello shopping erano piene di persone, anche i centri della periferia. A Roma, addirittura, è stata chiusa in serata, momentaneamente, l'area della Fontana di Trevi per i troppi assembramenti. Intanto, lancia l'allarme il fondatore di Emergency, Gino Strada: "Non ne usciremo prima di due o tre anni, ma per non pagare un prezzo altissimo la responsabilità individuale è fondamentale. Non penso che si risolverà tutto con le vaccinazioni, limitano il numero di morti ma non la trasmissione del virus". Aumenta ancora il rapporto fra i nuovi casi e i tamponi analizzati: si attesta all'11,7%, in crescita di 1,6 punti. La pressione ospedaliera sta rallentando, ma non basta questo data per dare il via libera al 'liberi tutti'. E Conte ha convocato i capi delegazione per una riunione urgente: non è escluso il ritorno di ulteriori restrizioni per evitare di rtrovarci davanti un Natale da lacrime e sangue. Non a caso la Germania ha varato il lockdown a partire da mercoledì e fino al 7 gennaio.