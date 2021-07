Massimo Adriatici, assessore alla Sicurezza del Comune di Voghera ed esponente della Lega, in provincia di Pavia, è stato arrestato dopo aver ucciso con un colpo di pistola ieri sera un uomo di 39 anni, cittadino marocchino. Il fatto è avvenuto in piazza Meardi, a Voghera, attorno alle 22. Il 39enne stava infastidendo alcuni clienti di un bar, quando Adriatici ha chiamato la polizia. L’uomo ha sentito la conversazione e ha iniziato a spintonare l’assessore, che impugnava la sua pistola, una calibro 22, detenuta con porto d’armi. Cadendo a terra, ha riferito Adriatici, è partito un colpo, che ha colpito il 39enne vicino al cuore. Il personale del 118, intervenuto sul posto, ha portato il ferito in pronto soccorso, dove però le sue condizioni si sono aggravate fino alla morte. Adriatici si trova ora agli arresti domiciliari.

Voghera, Salvini: "Altro che far west, si fa strada ipotesi legittima difesa"

Eccesso colposo di legittima difesa l’ipotesi su cui sta lavorando la Procura di Pavia. Lo apprende l’Adnkronos. Adriatici è stato arrestato per omicidio doloso e per ora si trova agli arresti domiciliari con questa accusa. La Procura valuta inoltre il conferimento di altre consulenze tecniche, inclusa quella balistica. Adriatici nel primo interrogatorio ha riferito di essere stato spintonato dal 39enne e che un colpo è partito accidentalmente dalla sua calibro 22 mentre cadeva a terra. La Procura ha già disposto l’incarico per l’autopsia del 39enne.

Chi era la vittima

Si chiamava Youns El Boussetaoui l’uomo morto ieri sera. Cittadino marocchino irregolare in Italia, il 39enne aveva numerosi precedenti, fra cui reati contro il patrimonio, spaccio di sostanze stupefacenti, truffa, resistenza a pubblico ufficiale e minacce.

Adriatici si autosospende

L'assessore alla Sicurezza del Comune di Voghera, Adriatici, si è autosospeso dall'incarico. Lo si apprende dal sindaco di Voghera Paola Garlaschelli. L'autosospensione di Adriatici durerà "sino all'esito del giudizio che lo vede indagato", fa sapere il sindaco a cui l'assessore ha comunicato la propria decisione.

"Abbiamo appreso la tragica notizia che ha coinvolto il nostro assessore. Attualmente non conosciamo la dinamica dei fatti, restiamo in attesa di avere maggiori informazioni e confidiamo nell’operato della magistratura", dichiara il sindaco di Voghera.

Salvini: "Legittima difesa". M5S: "Lega stia al suo posto"

Secondo fonti della Lega, dalle prime ricostruzioni la tragedia di Voghera sarebbe frutto di una risposta a un’aggressione con un colpo partito accidentalmente. La vittima era una persona nota in città e alle forze dell’ordine per episodi di ubriachezza e violenze, spiegano.

"Quanto avvenuto ieri sera a Voghera è un fatto drammatico e grave che andrà chiarito dalle autorità inquirenti. Invitiamo la Lega a stare al suo posto. La ricostruzione dell'accaduto non è questione di competenza del Carroccio". Così fonti del Movimento 5 Stelle, mentre Matteo Salvini, in queste ore, parla di "legittima difesa".