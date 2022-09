NAPOLI. Assistenza sanitaria ridotta ai minimi termini, un nuovo grido d’allarme arriva dal carcere di Secondigliano, dove a rischiare sarebbero oggi soprattutto i detenuti più fragili, cioè quelli alle prese con gravi e croniche patologie. «Faccio parte del primo piano, dove sono ubicati solo i detenuti affetti da Aids, e posso assicurare che non funziona niente, non abbiamo neppure un medico di reparto. Ogni volta che devi essere visitato devi segnare la visita minimo quattro giorni consecutivi in quanto la risposta è sempre la stessa: non c’è un medico disponibile».