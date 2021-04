Non è morto, come detto in un primo momento dal Policlinico di Messina, ma è in gravissime condizioni, l'avvocato Mario Turrisi di 45 anni di Tusa.

Lo fa sapere il Policlinico di Messina. L'uomo è ricoverato per una emorragia cerebrale ed è ricoverato nel reparto di Rianimazione.

Ieri si era sentito male in seguito a una trombosi. Nei giorni scorsi aveva avuto somministrato il vaccino Astrazeneca.

Ma dopo la somministrazione aveva iniziato a sentirsi male.

Ieri il peggioramento improvviso. L'uomo, originario di Tusa, già dopo il vaccino accusava forti mal di testa.

Poi il peggioramento e a Pasqua la trombosi. Il caso è stato segnalato all'Aifa.

Caso vaccini: disposta autopsia sul corpo dell'insegnante Francesca Tuscano

Verra' disposta l'autopsia sul corpo di Francesca Tuscano, l'insegnante genovese di 32 anni morta per emorragia celebrale ieri.

La docente era stata vaccinata con Astrazeneca il 22 marzo.

La procura al momento ha ricevuto la comunicazione del decesso dalla direzione sanitaria dell'Ospedale San Martino e ha aperto un fascicolo per atti relativi, ovvero senza ipotesi di reato.

Domani i magistrati del pool sanita', coordinati dal procuratore aggiunto Francesco Pinto, si riuniranno per valutare se ipotizzare reati.

Alla Tuscano era stato inoculato il farmaco il 22 marzo.

Aveva iniziato ad accusare malori il due aprile. Il giorno dopo era stata trovata priva di sensi in casa ed era stata trasportata al San Martino dove e' morta ieri.

La direzione del Policlinico aveva attivato le previste segnalazioni nell'ambito delle procedure di farmacovigilanza verso Aifa