«Difficoltà al rientro sulla Terra? Un pochino sì perché non siamo più abituati a camminare, si deve imparare di nuovo. Ci vuole qualche ora e qualche giorno per l'equilibrio». Così Samantha Cristoforetti, comandante della Stazione spaziale internazionale, rispondendo a una domanda durante la diretta video con bambini e ragazzi riuniti nello spazio polifunzionale Casa di Vetro a Forcella nell'ambito dell'evento "In dialogo con lo spazio".

L'evento, a cui hanno preso parte anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e l'assessora all'Istruzione della Regione Campania Lucia Fortini, fa parte della tappa di Napoli, la terza in collaborazione con Enav, del progetto Italia Brilla - Costellazione 2022 promosso dall'associazione Il Cielo Itinerante. In contemporanea il collegamento con la Triennale di Milano alla presenza delle fondatrici del Cielo Itinerante, Ersilia Vaudo e Alessia Mosca con la partecipazione del sindaco Giuseppe Sala.

«Ci divertiamo molto con le cose che fluttuano» ha detto Cristoforetti ad Alessandro che le chiedeva con cosa giocano gli astronauti. E rispondendo a Roberta ha confessato: «Quello che mi piace, a livello lavorativo, è che facciamo tantissime attività ogni giorno e a livello personale mi piace moltissimo la sensazione di fluttuare, mi mancherà».

«È un bellissimo segnale questo collegamento tra la Stazione spaziale e la Casa di vetro ed è un segno anche dell'importanza di queste azioni di recupero e di supporto all'educazione dei nostri bambini fatta in un quartiere molto difficile ma anche molto importante per la città quale è Forcella» ha detto Manfredi.