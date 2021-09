ARZANO. Un agguato clamoroso, sia perché è avvenuto in pieno giorno che per il calibro del personaggio. La camorra è tornata a sparare ad Arzano ieri intorno alle 14 e la vittima, in imminente pericolo di vita fino a quando il giornale è andato in stampa, è Raffaele Liguori, 30enne legato al gruppo della 167 strettamente collegato agli Amato-Pagano e contrapposto agli esponenti locali del clan Moccia.