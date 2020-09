NAPOLI. Bloccato un'uomo mentre commetteva atti osceni in piazza Plebiscito, a Napoli. Ad intervenire, ieri, i militari del Raggruppamento Campania di pattuglia presso la piazza per l'operazione "Strade Sicure" allertati da due fidanzati. La coppia ha raccontato ai militari di un giovane intento a masturbarsi e che gli aveva rivolto parole oscene. I militari sono intervenuti immediatamente e hanno bloccato l'uomo che è stato identificato e posto in stato di fermo nell'attesa della volante della polizia. L'uomo, italiano, è stato trovato in possesso di materiale pornografico e vari telefonini. Durante la convalida dello stato di fermo da parte della polizia, il giovane ha tentato la fuga ma il tempestivo intervento dei militari è stato decisivo: bloccato e riconsegnato alle forze dell'ordine, è stato arrestato per atti osceni in luogo pubblico e ricettazione.