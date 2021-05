Ieri i militari della Stazione di Perugia Fortebraccio, all'esito di un'attività d'indagine, hanno arrestato un 55enne italiano, originario di Napoli ma domiciliato a Perugia, già noto alle forze dell'ordine, per i reati di atti persecutori in concorso e diffamazione. In particolare, le investigazioni, condotte mediante riscontri documentali e originate dalle denunce sporte da un 50enne perugino, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, il quale, dal mese di settembre 2020, avrebbe posto in essere reiterate condotte vessatorie e minatorie nei confronti della persona offesa, denigrandola anche su social network, tali da indurla a temere per la propria incolumità.

Nello stesso contesto investigativo è stata deferita in stato di libertà, per l'ipotesi di reato di concorso nel reato di atti persecutori una 45enne perugina, ex moglie del denunciante e attuale compagna dell'indagato. L'uomo è stato trasferito presso l'abitazione della donna e posto agli arresti domiciliari.