NAPOLI. Minacciato dal clan Di Biasi dei Quartieri Spagnoli, un affiliato si chiuse in casa per paura di essere ucciso. Ma gli amici diventati nemici lo convinsero a uscire con una scusa e gli tesero un agguato. Così Raffaele Esposito, ex Russo passato con i “Faiano” e sospettato da questi ultimi di fare il doppio gioco, fu ammazzato e grazie alle dichiarazioni del pentito Carmine Martusciello è emerso l’intero retroscena.