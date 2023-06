Le organizzazioni no profit in questi anni hanno rivestito un ruolo fondamentale nell’aiuto alle famiglie. E in Campania, oltre che in altre Regioni del Mezzogiorno, che l’organizzazione no profit Una Voce per Padre Pio è intervenuta con i progetti di “Obiettivo Italia”: dal 2021 con il solo progetto di “Spesa solidale” ha raggiunto e sostenuto oltre 5mila nuclei familiari, in gran parte in Campania ma anche in Lazio e Puglia.