Uno "sciopero immediato" degli autisti Anm (azienda napoletana mobilità) in servizio sulla linea Nc è stato proclamato dal sindacato Usb Lavoro privato-trasporti Napoli e Campania. Lo sciopero è scattato alle ore 12 e resterà in vigore fino a fine turno. La linea bus "Nc" di Anm, azienda del trasporto pubblico del Comune di Napoli, copre il percorso che da piazza Amedeo, nel quartiere Chiaia, raggiunge via Scarlatti al Vomero attraversando il Parco Margherita, corso Vittorio Emanuele, via Tasso e via Aniello Falcone, per poi tornare al capolinea di piazza Amedeo.

È qui, denuncia Usb, che ieri un autista «è stato prima aggredito e investito da un automobilista al quale aveva chiesto di spostarsi dal capolinea per permettere al bus di accostarsi al marciapiede e agevolare la discesa e la salita degli utenti in sicurezza, ma anche per non bloccare il traffico veicolare. A seguito di ciò l'autista è stato costretto ad abbandonare il servizio e condotto in ospedale per farsi refertare, ricevendo una prognosi con giorni riposo a casa».

Si tratta, sottolineano Marco Sansone e Adolfo Vallini rispettivamente dell'esecutivo regionale Campania e provinciale Napoli di Usb, dell'ultimo di una serie di «aggressioni e gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori. L'Usb - aggiungono - evidenzia che, in attuazione di quanto previsto dalla legge 146/90, non si applicheranno le disposizioni in tema di preavviso minimo dello sciopero nei servizi pubblici essenziali. Gli autisti dell'Anm che operano sulla linea Nc rientreranno in deposito fintanto che il Comune di Napoli non interverrà per garantire la sicurezza e la regolarità del servizio, predisponendo un presidio della polizia municipale o, in alternativa, si adoperi con del personale interno Anm, Ausiliario al traffico, in attesa di trovare una risoluzione definitiva della problematica, cosi come già oggetto per le vie brevi di interlocuzione con l'azienda».