Cocaina per 5 milioni di euro e' stata sequestrata dalla Guardia di finanza di Napoli. La droga sarebbe stata distribuita nelle diverse piazze di spaccio della citta' e della provincia. Durante servizi in corrispondenza dei principali punti di accesso stradali al capoluogo campano, i finanzieri hanno sottoposto a controllo alla barriera autostradale di Napoli Nord un'auto che si dirigeva ad alta velocita' verso la citta'. Alla guida c'era un uomo di 38 anni, residente nell'hinterland partenopeo, con precedenti per reati contro il patrimonio, nervoso per essere stato fermato. Il cane antidroga Fagas ha fiutato la droga nella parte posteriore dell'abitacolo, scovando 20 panetti di cocaina pura per 22 chili di peso complessivo. Il corriere e' stato arrestato ed e' nella circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione della magistratura sammaritana.