NAPOLI. Ieri pomeriggio gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in corso Arnaldo Lucci un’auto con a bordo due uomini.

I due, durante le fasi di identificazione, hanno aggredito i poliziotti con calci e pugni per poi darsi alla fuga in direzioni diverse; gli operatori, grazie al supporto di una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno raggiunto e bloccato uno dei fuggitivi in via Nicola Capasso, mentre l’altro è riuscito a dileguarsi.

Inoltre, hanno rinvenuto nell’autovettura un coltello lungo 18 cm, una confezione di guanti in lattice e una cassaforte accertando, altresì, che quest’ultima era stata asportata la notte precedente da un’abitazione di via Orazio.

L’uomo, un 33enne georgiano con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per furto, lesioni personali, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale nonché denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato; infine, la cassaforte è stata restituita alla proprietaria.