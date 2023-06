NAPOLI. Questa notte una ragazza di 17 anni è rimasta coinvolta in un incidente stradale lungo via provinciale Napoli. Era in sella al suo scooter e avrebbe perso il controllo del veicolo per una precedenza non rispettata da un’auto. Nel veicolo due ragazzi che poi avrebbero aggredito la 17enne. La ragazza avrebbe chiesto aiuto ad alcuni amici e anche loro, arrivati sul posto, sarebbero stati aggrediti. Si tratta di due 20enni incensurati, uno colpito al gluteo con un coltello, l’altro picchiato: 15 giorni di prognosi per entrambi. I carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti nel pronto soccorso dell’ospedale San Paolo. Indagini in corso per chiarire la dinamica e identificare i responsabili.