I Carabinieri e i Vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio a Casoria, in via Rosselli, per l'incendio di un'auto. L'incendio è divampato intorno alle ore 15. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme. Sono in corso indagini dei Carabinieri della compagnia di Casoria per verificare la natura dell'incendio.