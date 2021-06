Auto sfonda recinzione del parco e travolge bimbo di 3 anni

Probabilmente colto da malore un uomo di 72 anni alla guida di un'auto ha sfondato una recinzione per poi precipitare per qualche metro nel parco sottostante investendo un bambino di 3 anni che versa in gravi condizioni.

E' accaduto a Milano. Il piccolo stava passeggiando con i genitori quando è stato travolto dall'auto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e l'elisoccorso che ha portato il bambino in codice rosso all'ospedale di Bergamo.

Illesi i genitori del bambino

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo al volante della vettura ha perso il controllo del mezzo che è finito all'interno del parco, travolgendo il bambino.

E' rimasto ferito, ma in maniera meno grave anche il 72enne alla guida dell'auto. Illesi i genitori del bambino. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell'accaduto.

Incidente sulla Roma Fiumicino, scontro tra due auto: tre feriti

Incidente sulla A91 Roma - Fiumicino, con il traffico temporaneamente limitato a una corsia al km 8 in direzione Fiumicino, a causa di un tamponamento. Il traffico è rallentato.

L’incidente ha coinvolto due autovetture e registrato 3 feriti.

L’intervento ha richiesto la chiusura delle corsie di marcia lenta e di accelerazione e della rampa di immissione in autostrada dalla carreggiata esterna del Grande Raccordo Anulare di Roma, in direzione Fiumicino.

Sul posto il personale Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione e il ripristino della viabilità.