«È una riforma che divide, che spacca il Paese e che purtroppo sta andando avanti, perché il decreto Calderoli del Governo Meloni la è avviato speditamente su quella che noi riteniamo una grande ingiustizia». Così Nicola Ricci, segretario generale Cgil Napoli e Campania, a margine dell'iniziativa "Una e indivisibile" promossa da Cgil e associazioni in piazza Dante a Napoli contro il progetto di autonomia differenziata elaborato dal Governo.

«Si vogliono gestire risorse pubbliche, nello specifico tributi - ha aggiunto Ricci - perché le regioni più ricche tengano nei propri territori le risorse. Do sempre un numero indicativo: la Lombardia ha un gettito erariale per il 2022 di 70 miliardi, e se passa l'idea di trattenere il 90% avremmo le regioni del Mezzogiorno, che sono molto al di sotto di queste cifre, senza le stesse possibilità. Siamo preoccupati per la sanità, l'istruzione, i trasporti, le materie concorrenti che creeranno tante Regioni piccoli staterelli, mettendo i cittadini di questo Paese gli uni contro gli altri».