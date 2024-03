Cittadini e comitati anche dalla Puglia e dalla Calabria per partecipare alla manifestazione contro la riforma dell'autonomia differenziata in svolgimento a Napoli. Sul fronte delle istituzioni è presente il vice presidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, il componente della segreteria nazionale Pd Marco Sarracino e sindaci di alcuni comuni campani, tra cui Bellizzi e Baronissi. Assente il Comune di Napoli. A sfilare anche i sindacati, movimenti studenteschi, movimenti civici. Adesione anche del M5s e Alleanza Verdi Sinistra. Tantissimi gli striscioni esposti tra cui “L'autonomia incatena il Sud", "Con l'autonomia differenziata il Paese è spaccato e il Sud è spacciato". E ancora "L'Italia non si taglia" e "Da Nord a Sud non ci scassate il Paese".

Alla guida del corteo Marisa Laurito, direttrice artistica del Teatro Trianon: «L'autonomia differenziata sicuramente sarebbe un disastro per il Sud perché l'Italia è unita e non la vogliamo spaccare. Non capisco i ragionamenti della presidente Meloni che per i fondi sviluppo e coesione dice che tutte le Regioni si devono accordare con il Governo e invece per l'autonomia differenziata diventeremo 20 staterelli disuniti e ognuno con una sua economia». «Indovinate chi ci andrà peggio? Sicuramente il Sud - ha aggiunto - Siamo stanchi di essere trattati come la ruota di scorta dell'Italia, abbiamo subito negli anni tante cose. Abbiamo dovuto emigrare, abbiamo accolto qui immondizie venute dal Nord con corruzioni e altro, hanno messo qui fabbriche che inquinano e che sono diventate dei mausolei a cielo aperto che non sappiamo cosa farcene».

«La verità di questo disegno di legge è che non è solo una questione Sud e Nord, ma svuota di senso e di significato la nostra Repubblica avvantaggiando chi ha di più a scapito di chi ha di meno». Così Roberto Fico, presidente del Comitato di garanzia del M5S, secondi cui la riforma «non solo cristallizza le disuguaglianze che ci sono all'interno della nostra Repubblica ma le aumenterà ed è giusto quindi che siano uniti qui la Campania, la Lombardia, la Puglia ed è questo il messaggero che parte oggi». In merito alla assenza di rappresentanti del Comune di Napoli, Fico ha affermato: «Il Comune di Napoli si è sempre schierato contro l'autonomia differenziata, non c'è un'intervista del sindaco che vada in un senso diverso. Noi siamo tutti Comune di Napoli e il Comune è contro l'autonomia».

«La riforma dell'autonomia è distruttiva dell'unita del Paese, della coesione sociale e soprattutto aumenterà le differenziazioni e le disuguaglianze territoriali, di genere e anche intergenerazionali». Così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. L'ex premier ha raggiunto il corteo a metà percorso ed è stato accolto, tra gli altri, da Roberto Fico. «Nessuna regione neppure le regioni del Nord che stanno correndo potrà ritenersi avvantaggiata se il resto dell'Italia sta sempre più indietro», conclude Conte.

«Quella di oggi è una bellissima piazza, in difesa dell’unità del Paese e contro l'autonomia differenziata. Un disegno antistorico, insostenibile e che classificherà i cittadini e i loro diritti in base al luogo di nascita. La presidente Meloni ascolti questi sindaci, questi cittadini, queste associazioni e abbia come priorità l’unità dell’Italia anziché quella della sua coalizione che sta insieme solo grazie ad un baratto tra premierato e autonomia. Il Pd continuerà a mobilitarsi contro questo provvedimento, continuando la nostra battaglia politica in Parlamento e nel Paese». Lo ha detto il deputato e responsabile Sud della segreteria nazionale Pd, Marco Sarracino.

«Si è sempre meridionali di qualcun altro. A pochi giorni dal quarantennale della prima proiezione del film "Così parlò Bellavista", ho voluto citare l'iconica frase di Luciano De Crescenzo che racchiude in pochissime parole quello che dovrebbe essere il senso di unità nazionale che lega tutti i cittadini italiani. Purtroppo il governo non la pensa come De Crescenzo. Questo esecutivo vuole spaccare l'Italia e ampliare le disuguaglianze al grido, di stampo leghista, prima il Nord. Ci opporremo con ogni mezzo possibile all'approvazione di questa riforma che reputo scellerata». Così Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra.