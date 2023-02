«De Luca, con i suoi pregiudizi ideologici, porta la Campania all'isolamento. Farebbe meglio a dialogare con il governo anziché aprire la campagna elettorale sul terzo mandato, che spera di avere, giocando la carta del no all' autonomia differenziata. Il Presidente della Regione Campania, in realtà, difende lo status quo e la propria poltrona». Questo il pensiero dell'eurodeputato e coordinatore campano di Forza Italia Fulvio Martusciello.

«Il divario Sud-Nord è storico - aggiunge Martusciello - e si è accentuato con le politiche dei Governi di sinistra. L'autonomia differenziata, corretta con le modifiche sostenute da Forza Italia sulla spesa storica e i Lep, il fondo di perequazione per le Regioni meno ricche, trasformano l'autonomia differenziata in una sfida ed un'occasione per la Campania che potrà chiedere deleghe su gestione dei Beni culturali, energia, ambiente. E migliorare la propria Sanità».