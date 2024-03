NAPOLI. Ci sono alcuni sindaci, il vicepresidente della Regione Camania Fulvio Bonavitacola, le forze del centrosinistra, dal Pd al M5S, passando per Avs e Potere al popolo, artisti come Marisa Laurito. E poi delegazioni da Puglia, Calabria, Basilicata e perfino Veneto, movimenti civici e studenteschi, sindacati come Cgil, Usb e Cobas: tutti uniti dal no all’autonomia differenziata.