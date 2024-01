«Non credo che l'autonomia differenziata leda regioni come la Campania, piuttosto mi iscrivo al meridionalismo di Giustino Fortunato, che era piuttosto severo con i suoi concittadini, dobbiamo avere la capacità di fare, ho letto che dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2021 abbiam speso solo il 37%, mi rammarico, avremmo dovuto spendere il 100%, come ho fatto io al Ministero. Quello che è stato stanziato in Campania sarà speso fino all'ultimo millesimo». Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, a margine della presentazione della targa commemorativa per lo storico Raffaele Ajello e il filosofo Gerardo Marotta alla Biblioteca del Liceo Classico e Scientifico "''Francesco Sbordone'' di Napoli.