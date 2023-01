NAPOLI. Il periodo “no” dell’Ordine degli Avvocati di Napoli sembra proprio non avere fine. Dopo la scoperta, ufficializzata a fine ottobre, di un maxi-debito da 1,1 milioni di euro per tasse e imposte non pagate e contributi Inps non versati, è arrivata adesso una nuova tegola: una cartella esattoriale da 60mila euro. L’atto è stato notificato dall’Agenzia delle Entrate, la quale ha intimato all’Ordine degli Avvocati di Napoli il pagamento della somma di 60.000 euro per contributi non versati alcuni fa.