NAPOLI. «Alla Campania, alle sue istituzioni e a tutti i suoi cittadini auguro buon Natale ma soprattutto una svolta politica alle prossime elezioni regionali». Così il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro in occasione del “Brindisi di Natale”, incontro augurale natalizio che organizzato questa mattina al Puntaromana di Bacoli registrando una grande partecipazione di amministratori locali e militanti del partito. Spumante, pandoro e 12 torte a formare la scritta Campania 2020 hanno accolto circa 1.000 persone intervenute ad un evento particolarmente seguito dai social. Un’occasione per scambiarsi gli auguri di buon Natale, ma anche, come ha sottolineato lo stesso esponente di Forza Italia per cominciare a serrare le fila in vista della imminente campagna elettorale regionale.