NAPOLI. Bagarini in azione allo stadio Maradona, l’inchiesta che ha portato alla sbarra diciassette presunti specialisti nella contraffazione di biglietti per le partite del Napoli finisce per incrinarsi al termine del processo di secondo grado. I giudici della Seconda sezione della Corte d’appello di Napoli, pur confermando otto condanne, hanno infatti assolto due imputati e dichiarato prescritto il reato contestato per altri cinque. Per due presunti bagarini la pena ha invece subito una decisa sforbiciata.