È stata definita in Cabina di regia su Bagnoli la nuova localizzazione di Città della Scienza, polo di ricerca e divulgazione scientifica parzialmente distrutto da un incendio il 3 marzo 2014. Proprio la parte lato mare di Città della Scienza, distrutta dalle fiamme, sarà ricostruita nel parcheggio attiguo alla struttura attualmente in funzione, «quindi in una zona già bonificata».

Lo ha fatto sapere il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, commissario di governo per il Sin di Bagnoli-Coroglio, al termine della riunione della Cabina di regia oggi a Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli, alla presenza del ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna.

«Abbiamo definito la nuova localizzazione di Città della Scienza nel parcheggio attiguo, quindi in una zona già bonificata - ha spiegato Manfredi - e adesso abbiamo la possibilità di indire la Conferenza dei servizi per rilasciare il titolo autorizzativo, quindi sbloccando anche la situazione di Città della Scienza».