NAPOLI. Un incontro sullo stato di attuazione degli interventi di bonifica e rigenerazione di Bagnoli e i fabbisogni necessari per completare gli interventi in corso di progettazione. È quello tenutosi tra ministro per il Sud, Raffaele Fitto, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. È stato deciso di convocare la cabina di regia su Bagnoli giovedì prossimo. Lunedì scorso, nel corso delle comunicazioni al consiglio comunale, il numero di Palazzo San Giacomo aveva ricordato che per il completamento delle opere da realizzare nell’area ex Italsider di Bagnoli servono complessivamente 1,2 miliardi di euro tra bonifica a mare, realizzazione delle infrastrutture, realizzazione del Parco urbano e waterfront. Per la sola bonifica a mare servono 650 milioni e ci voglino risorse aggiuntive che possono essere nazionali, europee o provenienti dal Fondo sviluppo e coesione. Intanto, nel corso del proprio intervento a “Il Corriere delle città”, il primo cittadino sollecita la formazione di un grande fronte progressista che non sia mera somma dei vari partiti ma sia unito da un programma comune per evitare si andare divisi e incontro a una sconfitta. Per fare tutto ciò, sottolinea, «ci vogliono molta generosità e responsabilità e meno posizioni individualiste». In tal senso, specifica il numero uno di Palazzo San Giacomo, «un’eccessiva competizione tra il Pd e il M5S sarebbe un errore politico e non aiuterebbe il centrosinistra all’interno del quale sono due grandi forze ma non le sole, visto che non si può a una coalizione senza riformisti e cattolici». Secondo Manfredi «uno schieramento progressista deve guardare al futuro anche se a me pare che oggi si pensi più a tattiche e posizionamenti politici che ai problemi veri delle persone». In tal senso, la differenza tra la destra e il fronte progressista, a giudizio del sindaco di Napoli, «non è solo nei contenuti e nei valori ma nel modo di essere. In questo momento abbiamo una politica leaderistica, e forse è indispensabile, ma io penso a un centrosinistra dove ci sia uno sforzo più collettivo. Non abbiamo bisogno di salvatori della patria, ma di una comunità di persone che sia in grado di mettere un po’ indietro il proprio ego e metta avanti il valore condiviso mettendosi a disposizione della comunità. Se questo è il progetto io darò sicuramente il mio contributo e credo che il Sud si potrà far sentire perché il futuro dell’Italia si gioca qui». E sulla possibilità di guidare l’Anci nazionale, Manfredi è chiaro: «È una scelta che deve essere fatta dai miei colleghi ma, indipendentemente dal ruolo che avrò, fornirò il mio contributo sul tema delle città che sono fondamentali per cambiare la vita delle persone».