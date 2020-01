NAPOLI. «Dopo 25 anni è doveroso dire ai cittadini di Napoli, di Bagnoli e di tutto il Sud: “scusate il ritardo’. Finalmente partono le bonifiche». Mai riferimento a Massimo Troisi potrebbe essere più appropriato. E il ministro per il Mezzogiorno, Giuseppe Provenzano, cita proprio il grande attore e regista per sottolineare l’importanza dell’avvio dei lavori che, precisa, «saranno eseguiti con il minimo movimento dei suoli, in maniera tale da prevenire problemi. Questo dovrà essere un luogo aperto alla città che coinvolgeremo nel concorso di idee».