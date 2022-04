I ballerini ucraini, che stasera si esibiranno al Teatro San Carlo di Napoli insieme ai colleghi russi per lo spettacolo di raccolta fondi "#StandWithUkraine - Ballet for Peace", hanno ricevuto minacce da connazionali. Messaggi sono arrivati sui telefonini e attraverso i social. La richiesta è di non partecipare allo spettacolo del San Carlo insieme ai russi.

Gli artisti, al termine delle ultime prove generali di questa mattina, non hanno espresso alcuna volontà di non partecipare allo spettacolo, facendo anche foto con i colleghi russi.

I messaggi di intimidazione, riferiscono fonti del San Carlo, hanno turbato gli artisti che al momento hanno deciso però di partecipare alla serata. Stasera, intanto, potrebbe esserci una protesta degli ucraini che vivono a Napoli all'esterno del Teatro lirico.