NAPOLI. Una vera e propria impennata dei ricoveri ordinari da Covid in Campania: è quella risultante dall’ultimo bollettino dell’Unità di crisi regionale. I posti letto occupati in degenza crescono di una percentuale pari quasi al 10 per cento, passando da 338 a 368. Rimane invece stabile invece il dato delle terapie intensive, con 20 ricoverati, con una diminuzione di un’unità rispetto a veerdì. I nuovi positivi sono 5.908, su 21.569 test: il tasso di incidenza resta elevato, pari al 27,39 per cento ma comunque in calo rispetto al giorno prima quando era stato del 29,49.