NAPOLI. La zona rossa non ferma i balordi di Malanapoli e a calata Capodichino va in scena una notte degna di “Arancia Meccanica”.

A finire nel mirino un anziano signore di 78 anni che, in pieno sonno, si è ritrovato suo malgrado a dover fare i conti con il bandito solitario che gli era appena piombato in casa.

L’aggressore, sotto la minaccia di un’arma, ha intimato all’uomo di non fare la minima mossa altrimenti la situazione sarebbe degenerata. Il raid non è per fortuna sfociato in spargimenti di sangue e anche il bottino è stato piuttosto magro.