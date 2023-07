NAPOLI. Stop di 3 anni ai permessi per l’apertura nel centro storico di food and beverage, con l’obiettivo di salvaguardare l’identità del cuore antico della città peraltro patrimonio Unesco. Il sindaco Gaetano Manfredi e l’assessore al Turismo e Attività Produttive Teresa Armato hanno illustrato ieri i dettagli del provvedimento, che sarà adottato in tempi brevi dalla giunta cittadina tramite una delibera. Il piano va ad inserirsi nel percorso già in atto riguardante anche la regolamentazione dell’installazione di dehors e tavolini.