NAPOLI. Benzina a peso d’oro in tutta Italia e la Campania non fa eccezione, con il prezzo che in autostrada ha raggiunto in modalità self in media i 2,020 euro con punte ben maggiori. L’andamento degli importi alla pompa è costantemente in rialzo e ora colpisce il controesodo. Ma il rientro dalle ferie sarà amaro anche per le altre spese: dalla scuola alle visite mediche si prepara una mazzata autunnale che colpirà le famiglie. Ma andiamo con ordine e cominciano dall’emergenza più acuta che resta quella dei carburanti.