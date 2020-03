BERGAMO. Esplosione in una palazzina in via Dante a Seriate, comune in provincia di Bergamo tra i più colpiti dal Coronavirus, alle 8.34. Ci sono un morto e due feriti. Lo rende noto l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza. A sventrare parte della costruzione, secondo le prime informazioni, potrebbe essere stata un'esplosione innescata da una bombola di gas, ma saranno i vigili del fuoco ad accertare la dinamica di quanto accaduto. Intanto si continua a scavare tra i detriti.