Il "decorso è regolare con paziente tranquillo". Così il professor Alberto Zangrillo ha definito davanti alle telecamere di Sky la situazione di Silvio Berlusconi, ricoverato da venerdì per Covid all'ospedale San Raffaele di Milano. Ma "siamo sicuramente in una fase delicata". Però, aggiunge subito dopo, "ripropongo le mie considerazioni di ieri in cui ho manifestato un cauto ottimismo che ribadisco. Il paziente sta reagendo in modo ottimale alle cure. Questo non vuol dire cantar vittoria perché sapete che appartiene alla categoria definita più fragile anche da recenti algoritmi che dicono in modo chiaro qual è in ruolo dell'età quando la malattia si conclama dal punto di vista clinico".