NAPOLI. Una vera e propria macchina perfetta per delinquere e fare soldi facilmente. Come? Sfruttando la grande stagione del Napoli e vendendo, via social e online, biglietti clonati delle gare interne al Maradona della squadra azzurra. In meno di tre mesi, però, la Procura è riuscita ad indagare velocemente e ad individuare ben 9 persone che avrebbero incassato belle somme di denaro.