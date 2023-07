Con una mozione di accompagnamento e oltre 60 ordini del giorno, il Consiglio comunale di Napoli ha approvato nella notte il bilancio previsionale 2023-2025. Hanno votato a favore tutte le forze di maggioranza; voto contrario del gruppo Forza Italia e astensione del consigliere Toti Lange (gruppo Misto).Il valore complessivo della manovra, per il 2023, è di 8.255.417.422,62 euro, con un bilancio attivo che tra entrate e uscite si attesta a 3.774.917.222,62 euro.

Nel corso della seduta, dopo un lungo dibattito, è stato ritirato l'emendamento presentato dalla maggioranza per renderlo più completo ed integrato e corredarlo dei pareri tecnici previsti. L'aula ha poi approvato all'unanimità la delibera relativa all'approvazione dei progetti di fattibilità tecnico economica nell'ambito del programma Restart Scampia , finanziato con fondi Pnrr e Pon Metro Plus 2021-2027, illustrata dal vicesindaco Laura Lieto. Stesso esito per la votazione della delibera che, nell'ambito dei finanziamenti del Pnrr, prevede l'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione del nuovo eco quartiere di Ponticelli.

Votata con maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri assegnati la delibera presentata dal consigliere Sergio D'Angelo che prevede una modifica dello Statuto del Comune in materia di composizione ed emolumenti delle giunte municipali. Non essendo stata raggiunta la maggioranza qualificata, a causa del voto contrario del consigliere Toti Lange (Misto), la votazione verrà ripetuta in successive sedute da tenersi nei prossimi 30 giorni, con la necessità di ottenere per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Approvate all'unanimità anche le ultime due delibere all'ordine dei lavori, entrambe illustrate dall'assessore alle Infrastrutture Edoardo Cosenza: la delibera sull'ampliamento, a Piscinola, del deposito dei mezzi di trazione e dell'officina di manutenzione della linea 1 della metropolitana, e la delibera, emendata in Aula, sulla proroga della dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento di collegamento delle acque fognarie nell'area dei Camaldoli, nell'ambito del programma strategico per le compensazioni ambientali della Regione Campania.

All'unanimità sono stati approvati l'ordine del giorno presentato dal consigliere Aniello Esposito (Pd) che propone di individuare siti per istituire asili aziendali per i dipendenti del Comune di Napoli, e a maggioranza, con voto contrario di Lange, quello presentato dalla consigliera Fiorella Saggese (Napoli solidale - Europa verde - Difendi la Città) per valutare l'opportunità di riconoscere il comodato d'uso di un suolo comunale per la realizzazione di un canile. Esauriti i punti all'ordine del giorno, alle ore 5.19, i lavori si sono conclusi.