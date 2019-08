MONDRAGONE. Guidava sotto l'effetto della droga, l'uomo di Secondigliano che ieri pomeriggio, a Mondragone, ha investito una bambina ucraina di otto anni - in pericolo di vita presso l'ospedale Santobono di Napoli - fuggendo poi a bordo dell'auto priva di assicurazione e revisione, senza prestare soccorsi, per poi costituirsi nella serata di ieri ai carabinieri di Casavatore. Le indagini erano state avviate dai carabinieri di Mondragone che sono intervenuti sul luogo dell'incidente in località Pescopagano dove la piccola, in vacanza con la famiglia, è stata investita mentre camminava con i propri genitori sulla strada. L'investitore, L.N.D, 47 anni, stando a quanto rilevato dai carabinieri, nonostante il forte impatto, incurante, ha proseguito la marcia a bordo della sua auto, accelerando e dileguandosi nella zona. La piccola, trasferita in gravissime condizioni presso la clinica Pinetagrande di Castelvolturno è stata subito dopo trasferita presso l'ospedale Santobono di Napoli dove è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. I carabinieri hanno rinvenuto l'auto dell'investitore priva di assicurazione e revisione e hanno stretto il cerchio intorno all'uomo che si è costituito nelle ore successive. A seguito di accertamenti sanitari, L.N.D. è risultato essere sotto l'effetto di cocaina ed è stato fermato e sottoposto al fermo domiciliare, per omicidio stradale, a disposizione dell'autorità giudiziaria della Procura della Repubblica di Napoli Nord.