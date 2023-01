Una bimba di poco meno di due anni ha ingerito della sostanza stupefacente ed è stata portata la scorsa notte al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Santobono di Napoli. La piccola è stata trattenuta in osservazione ma non è in pericolo di vita. L'ingerimento di droga sarebbe avvenuto nella sua abitazione a Giugliano, in provincia di Napoli. Indagano i carabinieri.

All'alba i carabinieri hanno perquisito l'abitazione del papà della piccola, 33enne di Giugliano. Li' i militari dell'Arma hanno rinvenuto e sequestrato 2,3 grammi di hashish. L'uomo e' stato denunciato per lesioni personali colpose e segnalato alla prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti . La vicenda verra' segnalata anche ai servizi sociali competenti per territorio.