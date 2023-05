È stato convalidato il fermo per il 17enne accusato della sparatoria avvenuta martedì sera a Sant'Anastasia nella quale sono rimasti feriti padre, madre e figlia di 10 anni. Il 17enne è stato sentito dal gip del Tribunale per i minorenni di Napoli questa mattina nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei, dove è stato portato a seguito del decreto di fermo per tentato omicidio e porto illegale di arma in concorso eseguito due giorni fa dai Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna. Il 17enne, difeso dall'avvocato Antonio Sorbilli, è ritenuto uno dei due autori della sparatoria avvenuta davanti a un bar-gelateria in piazza Cattaneo a Sant'Anastasia.