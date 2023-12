FRATTAMAGGIORE. Un vero e proprio miracolo è avvenuto ieri mattina all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Frattamaggiore. Un neonato di appena 40 giorni, affetto da bronchiolite acuta, è stato trasportato presso il locale nosocomio in codice rosso e, successivamente, ricoverato nel reparto di Pediatria diretto dal professore Eduardo Ponticiello. Le condizioni del lattante sono apparse subito gravi. I sanitari, quindi, si sono allertati per prestargli le prime cure d’emergenza.

Durante le manovre, però, è subentrata una drammatica complicazione: il neonato è andato in arresto cardiocircolatorio. L’equipe infermieristica e la dottoressa Angela Di Lauri sono intervenuti con solerzia per scongiurare il peggio. Si sono vissuti attimi di panico e di sconforto, seguiti da momenti concitati, tra il personale del nosocomio che cercava di strappare il neonato alla morte, mentre i genitori vivevano momenti di la trepidante preoccupazione.

Al piccolo è stato praticato subito un massaggio cardiaco, con il consequenziale reperimento di un accesso venoso. . Ma per fortuna, alla fine, gli sforzi dei sanitari sono stati premiati. si sono spesi fino a ottenere il miracoloso risultato di riportare il piccolo in vita. Grande commozione e lacrime di gioia sono state le reazioni di tutti i presenti. Il neonato ora sta bene, è fuori pericolo ma resta in osservazione, monitorato dai medici, o meglio dagli “angeli del San Giovanni di Dio”.

I genitori del bambino hanno ringraziato i medici e gli infermieri per il miracolo compiuto, una grande soddisfazione per gli stessi operatori, il nosocomio di Frattamaggiore ed il personale stesso anche in questa circostanza ha dimostrato prontezza e grandissima professionalità. Va ricordato che la struttura ha un bacino di utenza vastissimo, essendo quest’ultimo il principale presidio sanitario dell’area a Nord di Napoli. Un vero e proprio fiore all’occhiello, nonostante qualche critica ed il naturale sovraffollamento del pronto soccorso, all’interno vi opera personale altamente qualificato e pronto ad ogni evenienza, quanto accaduto ieri mattina ne è la testimonianza.