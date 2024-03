AFRAGOLA. «Ho un dolore dentro, me l'ha cacciato come un cane che stava abbaiando»: dice proprio così sottolineando di essere più arrabbiata che addolorata Patrizia, mamma di un bimbo autistico di 11 anni che frequenta una scuola di Afragola, in provincia di Napoli. Appena qualche giorno fa, attraverso un video che le è stato fatto pervenire, ha saputo che lo scorso 7 febbraio il figlio autistico è stato allontanato dalla preside della scuola che frequenta durante un evento organizzato in palestra per la giornata contro il bullismo perchè a suo dire dava fastidio.

Patrizia, madre di due bimbi autistici, dopo avere visto le immagini si è rivolta all'associazione "La battaglia di Andrea" che ormai da anni si batte per i diritti dei diversamente abili.

1La scena dell'allontanamento del bambino fa venire i brividi - dichiara il deputato dell'Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli - e onestamente fatto in quel modo plateale appare davvero inaccettabile. Si realizzava una giornata contro il bullismo e ci si è comportati da bulli. Credo che al di là delle scuse la Preside debba fare una seria riflessione sul suo modo di agire e porsi rispetto agli studenti. Comportarsi in quel modo in pubblico contro un bambino speciale, umiliarlo in quel modo non fa onore al sistema educativo. Per questo ho deciso di segnalare la vicenda anche al Ministro competente per gli eventuali e dovuti interventi».