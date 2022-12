NAPOLI. «Se il denaro scorre veloce tutte le porte si aprono». Ma se a mancare sono proprio i soldi capita che anche gare d’appalto di milioni di euro vadano deserte. In gioco c’è la costruzione del biodigestore di Ponticelli, ed è per questo che l’assessore Paolo Mancuso, durante la seduta del Consiglio Comunale di ieri, ha chiesto all’aula di approvare una variazione urgente al bilancio di previsione per il 2023. Ma di cosa parliamo esattamente?