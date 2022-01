NAPOLI. Una polemica politica anche più forte delle preoccupazioni dei cittadini. È quella che s’è innescata da giorni sull’opportunità di realizzare in via Domenico De Roberto, nel quartiere di Ponticelli, l’impianto anaerobico per il trattamento di 30.000 tonnellate di compost e recupero di biometano che ha avuto il via libera a dicembre dal consiglio comunale.